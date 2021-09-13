Лидер «Аль-Каиды» в годовщину терактов 11-го сентября появился на видео – вскоре после своей предполагаемой смерти

В 60-минутном обращении Айман аз-Завахири хвалит нападавших на российские войска в сирийской Ракке в январе этого года и упоминает заранее оговоренный вывод американских войск из Афганистана, но ничего не говорит о взятии талибами Кабула – так что полной уверенности, что запись была сделана недавно, нет.

Аз-Завахири возглавил Аль-Каиду после убийства в результате американской спецоперации в Пакистане в 2011-м своего предшественника, Усамы бен Ладена.

В России «Аль Каида» признана террористической группировкой и запрещена.