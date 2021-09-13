Все пострадавшие в крушении самолета в Иркутской области доставлены в больницу

Это передает агентство ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу Казачинско-Ленского района. Там говорят, что раненых привезли в больницу поселка Магистральный. У них травмы разной степени тяжести, в основном – переломы. Тела четырех погибших пока остаются на месте катастрофы.

Самолет L-410 с 14-ю пассажирами и 2 членами экипажа на борту совершил жесткую посадку и частично разрушился в тайге, неподалеку от аэродрома назначения.

Рассматриваются две версии – ошибка экипажа в сложных метеоусловиях (известно, что самолет перед посадкой ушел на второй круг) и отказ двигателей (самолет 2014-го года выпуска).