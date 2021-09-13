Авиакомпания «Аэрофлот» стала самой пунктуальной в мире

Это оценка авторитетного консалтингового агентства Cirium. Оно выпустило исследование крупнейших мировых дальнемагистральных перевозчиков. Согласно нему, «Аэрофлот» отправил по расписанию почти 95 процентов своих рейсов, и 92% прибыли в срок (разница объясняется тем, что иногда самолет опаздывает не по вине авиакомпании – например, из-за мощного встречного ветра или перегруженности принимающего аэропорта). По методике агентства, опозданием считается задержка свыше 15 минут.

На втором месте – аргентинская LATAM Airlines, далее – американская Delta, Air France и Lufthansa.