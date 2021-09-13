Захватившие власть в Афганистане талибы объявили о восстановлении мавзолея своего врага

Об этом пишет сайт афганской газеты Herat Times. Речь идет о мавзолее Ахмада Шаха Масуда по прозвищу «Панджшерский лев», главы Северного альянса, который воевал с талибами, когда они в конце 90-х в прошлый раз были у власти в Афганистане. Мавзолей осквернили несколько недель назад на подконтрольной талибам территории неизвестные. Теперь талибы говорят, что нашли и наказали их, а охрану мавзолея усилили.

Масуд погиб в результате покушения за 2 дня до терактов 11-го сентября 2001-го в США. Когда этим летом, на фоне ухода из страны американских войск талибы вернулись в Кабул, сын Масуда возглавил ополчение против них во все той же провинции Панджшер.

«Талибан» в России (и на уровне ООН) признан террористической организацией и запрещен.