В центре Риги прошли учения военных со стрельбой

Местный портал tv.net публикует видео, на которых мужчины в полной армейской амуниции перебежками перемещаются по улицам, залегают в засаду на автобусной остановке, штурмуют заборы с воротами и так далее. Некоторые прохожие пугаются и убегают, другие снимают происходящее на телефоны.

Латвийское Минобороны извинилось и пояснило, что происходящее – нормальная практика, о которой предупреждают заранее, а сами учения проходят с соблюдением всех техник безопасности. Например, в стрельбе используют, цитата, «только фейерверки, которые издают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни окружающих».