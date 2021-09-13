Лидер СДПГ, министр финансов Олаф Шольц, по мнению зрителей, победил на вторых подряд предвыборных дебатах в ФРГ

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел институт Infrates dimap по заказу телеканала ARD. Шольца назвали победителем 41% опрошенных, лидеру правоконсервативного ХДС Армину Лашету отдали предпочтение лишь 27% — немногим больше, чем главе «Зеленых» Анналене Бербок.

Выборы в Бундестаг пройдут 26-го сентября. Экс-председатель ХДС и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель баллотироваться на пятый срок отказалась.