В Испании лесные пожары подобрались вплотную к популярному курорту Коста-дель-Соль

Тысячи людей эвакуируются. За последние сутки к ним добавились жители еще 6 поселков в районе бедствия. К тушению огня привлечена армия. Один из спасателей погиб. Ситуация осложняется сухой и очень ветреной погодой в регионе, которая пока, по прогнозам синоптиков, не будет меняться.