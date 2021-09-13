В Испании лесные пожары подобрались вплотную к популярному курорту Коста-дель-Соль

Тысячи людей эвакуируются. За последние сутки к ним добавились жители еще 6 поселков в районе бедствия. К тушению огня привлечена армия. Один из спасателей погиб. Ситуация осложняется сухой и очень ветреной погодой в регионе, которая пока, по прогнозам синоптиков, не будет меняться.
2021-09-13T01:04:43+03:00
2021-09-13T01:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 13 сентября 2021
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