Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» подтвердило право женщин на высшее образование отдельно от мужчин

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» подтвердило право женщин на высшее образование, но отдельно от мужчин. Как объявили новые власти, в ближашее время в университетах будут выделены отдельные классы только для женщин, и для них регламентируют специальную учебную форму. Кроме того, новый министр образования пообещал провести комплексную ревизию того, как и что студентам сейчас преподают в университетах.

Во время прошлого правления талибов в Афганистане, с 1996-го по 2001-й, девочек в школы и университеты не пускали вовсе.

В России деятельность «Талибана» запрещена, он признан (в том числе на уровне ООН) террористической организацией.