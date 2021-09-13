В Совете нацбезопасности Украины предложили перевести страну с кириллицы на латиницу

Кроме того, там хотят сделать вторым государственным языком английский. Такую идею секретарь Совета Алексей Данилов высказал в интервью «Радио Свобода», которая в России объявлена иноагентом. Английский чиновник назвал языком «цивилизованного общения».

Вместе с тем, по текущей версии украинской конституции помимо единственного государственного украинского языка пока еще гарантируется защита русского и других языков национальных меньшинств.