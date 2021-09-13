В РПЦ осудили установку памятника Дзержинскому в Симферополе

Член патриаршего совета РПЦ по культуре, протоиерей Леонид Калинин выразил надежду, что крымчане снесут монумент. Он указал, что подобные памятники, цитата, «оскорбляют память миллионов невинных жертв террора».

Бюст главы ВЧК и организатора «красного террора» в годы Гражданской войны в эти выходные установили не только в центре крымской столицы, но и в Краснодаре – во дворе школы имени Дзержинского, которая находится под патронатом ФСБ.