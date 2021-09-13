В Амурской области водитель насмерть задавил полицейского, который полез к нему в машину искать наркотики

Об этом сообщает сайт регионального управления Следственного комитета. По версии следствия, инцидент произошел 11-го сентября на трассе «Амур» — силовик от травм умер на месте, а водитель скрылся.

Подозреваемый задержан, на него завели дело по статье «посягательство на жизнь правоохранителя», максимальное наказание по которой – пожизненный срок. Ранее его уже судили по делу о хищениях.