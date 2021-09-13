В Москве задержали кандидата в Госдуму Николая Кавказского с доверенным лицом

Об этом сам политик написал в своем телеграм-канале. По его словам, полицейские заинтересовались им из-за плаката «Против Путина», несмотря на то, что Кавказский уведомлял избирком об именно такой предвыборной агитации.

Задержанных доставили в отдел полиции «Некрасовка», к ним выехали адвокаты правозащитного проекта ОВД-Инфо.

Спустя примерно пару часов всех отпустили без протоколов по какой-либо административной статье.