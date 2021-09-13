Об этом сам политик написал в своем телеграм-канале. По его словам, полицейские заинтересовались им из-за плаката «Против Путина», несмотря на то, что Кавказский уведомлял избирком об именно такой предвыборной агитации.
Задержанных доставили в отдел полиции «Некрасовка», к ним выехали адвокаты правозащитного проекта ОВД-Инфо.
Спустя примерно пару часов всех отпустили без протоколов по какой-либо административной статье.
В Москве задержали кандидата в Госдуму Николая Кавказского с доверенным лицом
Об этом сам политик написал в своем телеграм-канале. По его словам, полицейские заинтересовались им из-за плаката «Против Путина», несмотря на то, что Кавказский уведомлял избирком об именно такой предвыборной агитации.