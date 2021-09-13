Генсек ООН планирует сегодня провести встречу по гуманитарной помощи Афганистану

Главной темой на совещании в Женеве станет увеличение финансирования после временного сокращения гуманитарной программы. Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен обратиться к странам с призывом выделить средства по плану помощи афганцам в текущем году. Потребуется более 600 миллионов долларов. Часть этой суммы, около 200 миллионов, ранее не была учтена.

В августе в ООН предупреждали, что более трети населения Афганистана могут столкнутся с голодом уже этой осенью. Причиной назывались многолетняя засуха, ухудшение состояния экономики из-за пандемии коронавируса и захвата власти в стране запрещенным в России и признанным террористическим движением «Талибан». В самой организации просили сохранить гуманитарную миссию и обещали не мешать доставлять людям помощь.

В ООН планируют до конца года оказать помощь 11 миллионам афганцам.