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00:01, 13 сентября 2021

Спасатели освободили всех пассажиров, заблокированных в рухнувшем в Иркутской области самолете

Пострадавшие переданы медикам. Об этом агентству ТАСС рассказали в МЧС. Всего на борту было 16 человек, четверо погибли.
Легкомоторный L-140 потерпел крушение в тайге неподалеку от аэродрома поселка Казачинское при заходе на второй круг.

Среди причин называют техническую неисправность или ошибку экипажа, однако заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в интервью телеканалу РЕН сказал, что летчики в сложившейся ситуации проявили себя лучшим образом.

Смирнов отметил, что ясная и объективная картина происшествия будет доступна после расшифровки черных ящиков.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Власти Иркутской области пообещали оказать помощь семьям жертв и пострадавших.



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