Российский президент призвал судей объяснить оценки гимнасток на Олимпиаде в Токио

Владимир Путин отметил, что обычно эта процедура занимает около 2 минут, а «тут 6 минут высчитывали» — слова президента приводит агентство ТАСС. Об этом он сказал на вчерашней встрече с победителями и призерами Игр.

На последней Олимпиаде российские гимнастки впервые за четверть века остались без золота. По итогам одиночных выступлений награду высшей пробы завоевала израильтянка Лина Ашрам.

Технический комитет Международной федерации гимнастики нарушений в работе судей не нашел.