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23:02, 12 сентября 2021

ООН возобновила гуманитарную программу в Афганистане

Четыре самолета Всемирной продовольственной программы приземлились в Кабуле, передает телеканал «Аль-Джазира». Как отмечается, это первые воздушные суда международной организации, прибывшие в афганскую столицу после окончания миссии США. Два самолета вскоре отправились в Кандагар и Мазари-Шариф. По данным источников телеканала, программа возобновляет работу по распределению гуманитарной помощи в нескольких городах Афганистана. В ней экстренно нуждаются порядка 15 миллионов местных жителей.



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