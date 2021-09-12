ООН возобновила гуманитарную программу в Афганистане

Четыре самолета Всемирной продовольственной программы приземлились в Кабуле, передает телеканал «Аль-Джазира». Как отмечается, это первые воздушные суда международной организации, прибывшие в афганскую столицу после окончания миссии США. Два самолета вскоре отправились в Кандагар и Мазари-Шариф. По данным источников телеканала, программа возобновляет работу по распределению гуманитарной помощи в нескольких городах Афганистана. В ней экстренно нуждаются порядка 15 миллионов местных жителей.

