В Франции один человек погиб при крушении спасательного вертолета

Четверо остались живы, сообщил министр внутренних дел страны. По предварительным данным, экипаж вылетел на помощь пострадавшему в горах велосипедисту, однако при подлете к месту назначения начал резко терять высоту и ударился об землю. Что стало причиной сейчас выясняется. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники горного отряда жандармерии и медики.

