Всего на борту лайнера L-140 было 16 человек, четверо погибли. Глава региона Игорь Кобзев пообещал принять решение о сумме выплат и о траурных мероприятиях завтра.
Самолет упал неподалеку от аэродрома поселка Казачинского во время захода на второй круг. Предварительно причиной называют ошибку пилотирования или техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело.
Власти Иркутской области пообещали оказать помощь семьям жертв и пострадавших при крушении самолета
Всего на борту лайнера L-140 было 16 человек, четверо погибли. Глава региона Игорь Кобзев пообещал принять решение о сумме выплат и о траурных мероприятиях завтра.