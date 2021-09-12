Власти Иркутской области пообещали оказать помощь семьям жертв и пострадавших при крушении самолета

Всего на борту лайнера L-140 было 16 человек, четверо погибли. Глава региона Игорь Кобзев пообещал принять решение о сумме выплат и о траурных мероприятиях завтра.

Самолет упал неподалеку от аэродрома поселка Казачинского во время захода на второй круг. Предварительно причиной называют ошибку пилотирования или техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело.