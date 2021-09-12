100 лет со дня рождения писателя-фантаста Станислава Лема исполняется сегодня

О мероприятиях в честь годовщины расскажет Майя Пешкова.

В Тель-Авиве в этот день устраивают обеды из блюд, описанных в произведениях Лема. Попробовать можно спутниковое шампанское, кактусовый сок и гамбургеры из водорослей.