Студенты РЭУ Плеханова пожаловались на резкий скачок стоимости проживания в общежитии

Сообщения поступили сразу из нескольких корпусов, пишет интернет-издание DOXA. Изначально год проживания в студенческом общежитии стоил около 900 рублей, теперь же администрация требует от обучающихся подписать дополнительное соглашение, в котором указаны 2,5 тысячи рублей. В противном случае пропуск, который позволяет пройти на территорию общежития, будет заблокирован.

Как утверждает DOXA, случаи блокировки уже есть в корпусе на Ботанической улице. Теперь руководство общежития просто не выпускает обучающихся из здания, пока те не подпишут согласие на оплату.

На данный момент студенты уже написали коллективное обращение в ректорат, под ним стоит почти 80 подписей, однако ответа со стороны ВУЗа пока не последовало.

Если инцидент не удастся урегулировать мирно, студенты намерены обратиться в прокуратуру.