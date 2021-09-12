Синоптики предупредили москвичей о грядущем резком похолодании. Со вторника в городе похолодает сразу на 10 градусов

Это рассказали агентству ТАСС в центре погоды «Фобос». Понедельник называют последним теплым днем.

В следующие выходные температура будет соответствовать октябрьским значениям. С запада ждут серию дождливых атлантических циклонов, из-за которых столбики термометров вряд ли поднимутся выше отметки в 10 градусов.

