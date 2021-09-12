В 20-ю годовщину терактов 11 сентября в сети опубликовали видеообращение лидера «Аль-Каиды»

60-минутный ролик с Айманом аз-Завахири появился на фоне слухов о его смерти. Об этом сообщает глава группы SITE, которая отслеживает интернет-активность террористов.

Неподтвержденные сведения о том, что аз Завахири умер, появились в конце прошлого года, однако на видео он упоминает события, произошедшие уже в 2021 году. Впрочем, лидер террористической организации «Аль-Каида»* (запрещено в РФ). Запрещенной в России, ничего не говорит о свержении афганского правительства, что может означать то, что ролик был записан не в последний месяц.