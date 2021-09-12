В Кремле пока не рассматривают политическую интеграцию России и Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что она будет возможна в будущем, если обеим странам это будет выгодно, и если они будут к этому готовы. Интервью с представителем Владимира Путина показал белорусский телеканала ОНТ. Говоря об уже согласованных программах по интеграции, Песков сказал, что их исполнение принесет пользу и Москве и Минску.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли на этой неделе. Российский лидер по итогам встречи допустил создание союзного парламента, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался.