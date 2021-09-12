Лидера чемпионата «Формулы-1» оштрафовали из-за столкновения на трассе

На следующем Гран-при России Макс Ферстаппен потеряет на стартовой решетке три места. Об этом сообщают организаторы. Нидерландский гонщик допустил столкновение с соперником из Mersedes Льюисом Хэмилтоном. Он попытался обогнать выехавшего с пит-стопа британца, после чего заднее колесо болида Red Bull заехало на другую машину.

Гран-при Италии выиграл Австралиец Дэниел Риккардо. Вторым финишировал его товарищ по команде McLaren британец Ландо Норрис. Третье место у финна Вальттери Боттаса из Mercedes. Россиянин Никита Мазепин не смог закончить заезд из-за проблем с мотором.