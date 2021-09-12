BMW и Mercedes не будут снижать цены на автомобили премиум-класса после восстановления рынка полупроводников

Когда кризис микрочипов завершится, производители планируют выпускать меньше машин по большей цене – об этом газете Financial Times рассказали представители немецких компаний. Пандемия показала, что клиенты готовы ждать желаемый автомобиль по несколько месяцев, что помогает контролировать цены.

Нехватка полупроводников повлияла не только на выпуск автомобилей, но и электроники. По некоторым оценкам дефицит может продлиться до 2023 года.

