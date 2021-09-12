В Амурской области задержали водителя по уголовному делу о смерти полицейского

По версии следствия, инцидент произошел накануне на трассе «Амур». Инспектор остановил машину, в которой предположительно перевозили наркотики, однако водитель тронулся с места, как только силовик подошел к транспортному средству. Он задавил полицейского и скрылся с места происшествия. Как сообщается на сайте СК, задержанного ранее уже судили по делам о похищении имущества. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

