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20:31, 12 сентября 2021

Спасатели проверяют информацию о гибели пилота при крушении самолета под Иркутском

Ранее сообщалось, что все 16 человек на борту выжили, однако один из них находится в тяжелом состоянии – об этом сообщает агентство «Интерфакс». Кроме того, в МЧС опровергли данные о том, что спасатели добрались до места ЧП. Местные власти утверждают, что координаты самолета известны, но экстренные службы все еще в пути. Работа специалистов осложняется туманом.
В прокуратуре рассказали, что самолет L-140 упал за несколько километров от посадочной полосы аэродрома села Казачинское, при заходе на второй круг. Возможными причинами ЧП называют ошибку экипажа в условиях плохой видимости или отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело. 


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