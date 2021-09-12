Российский банкир, осужденный за отмывание денег, по данным британской прессы, добивался встречи с принцем Чарльзом

Газета Sunday Times пишет, что старший сын британской королевы согласился на это после того, как Дмитрий Леус пожертвовал благотворительным фондам Чарльза в общей сложности более полумиллиона фунтов стерлингов. Принц предложил встретиться после пандемии.

Однако уже через несколько месяцев пожертвования пришлось вернуть. Комитет по этике при фонде принца Чарльза выразил обеспокоенность по поводу биографии россиянина. В 2004 году Леус был приговорен к 4 годам колонии по делу об отмывании денег и подделке документов. В 2006 он освободился условно-досрочно.

