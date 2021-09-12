Следственный комитет и МИД выясняют основания задержания россиянина в Праге

На сайте СК говорится, что ордер на арест выдала Украина, где его могут привлечь к уголовной ответственности. Ведомство указало на недопустимость злоупотребления международными механизмами для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

Имя задержанного не называется, однако сегодня чешская пресса писала, что речь идет об Александре Франчетти, который с 2000 года постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером. По информации журналистов, в 2014 году он прибыл в Крым за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку «Северный ветер», участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам российской армии.