Спасатели добрались до места крушения самолета L-140 в Иркутской области

Об этом сообщает источник агентства ТАСС. По предварительным данным прокуратуры, все 16 человек, находившихся на борту, живы, один находится в тяжелом состоянии. В надзорном ведомстве рассказали, что воздушное судно упало за несколько километров от посадочной полосы, при заходе на второй круг. Возможными причинами ЧП называют ошибку экипажа в условиях плохой видимости или отказ двигателя. Возбуждено уголовное дело.

