Замглавы меджлиса крымско-татарского народа* Джелялов считает политически мотивированным свое преследование – адвокат

Замглавы меджлиса крымско-татарского народа* Нариману Джелялов считает политически мотивированным свое преследование. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Николай Полозов.

«В пятницу следователь предъявил официальное обвинение Джелялову. Если первоначальная квалификация была пособничество к совершению диверсии, то после предъявления обвинения ему вменяют уже совершение диверсии. В связи с чем это произошло, сложно сказать, на текущий момент мы не видим материалы дела. Напомню, что применялось воздействие психологическое и физическое к фигурантам этого дела. Позиция Джелялова не менялась, он не признает вину, он считает, что преследование обусловлено политическими мотивами, поскольку он общественный и политический деятель, он открыто выражал свои взгляды, которые не соответствуют видению российских властей относительно факта оккупации Крыма и последствий этой оккупации. Кроме этого в августе он ездил на международный саммит «Крымской платформы», который вызвал крайне отрицательную реакцию российских властей», — сказал он.

По словам адвоката, наиболее значимой социальной группой в Крыму, которая не приняла присоединение полуострова к России, оказались крымские татары, в результате чего российская власть обрушила на них репрессии.

ФСБ ужесточило обвинение фигуранту дела о повреждении газопровода в Крыму Нариману Джелялову. Как написал в Facebook ранее защитник Н.Джелялова, следствие переквалифицировало инкриминируемое деяние из пособничества к диверсии на полноценное участие в ней. Адвокат добавил, что после предъявления обвинений Джелялова должны были допросить, но он отказался давать показания. Полозов добавил, что с адвокатов взяли подписку о неразглашении выводов экспертиз и показаний по делу, кроме показаний фигуранта.

* признан в России экстремистской организацией