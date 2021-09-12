В Москве задержан кандидат на выборы в Госдуму от «Яблока» Кавказский

В Москве задержан зарегистрированный кандидат на выборы в Госдуму от «Яблока» Николай Кавказский. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас в Некрасовке меня задерживает участковый, сейчас повезут в отдел. За мою предвыборную агитацию, на которой написано «Кавказский против Путина», которая совершенно законно изготовлена, уведомлена избирательная комиссия о ней, оплачена из средств избирательного фонда. Фактически совершается воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан. То есть сотрудники полиции совершают уголовное преступление, я так считаю», — сказал он.

Как сообщается, к задержанному выехал адвокат правозащитного проекта «ОВД.Инфо».