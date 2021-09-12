Орешкин: Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Невского мифологическую основу для объединения народа

Президент Путин и патриарх Кирилл пытаются сделать из фигуры Александра Невского мифологическую основу для объединения народа. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Экзерсисы с Александром Невским характерны для двух лузеров. Патриарх Кирилл теряет мировой статус православия. Он переходит в замкнутую, изолированную позицию. И Владимир Путин, который тоже все более и более занимает изолированную, токсичную ситуацию, где во всем мире к нему относятся, мягко говоря, с пренебрежением. Тут они нашли друг друга. Конечно, они ищут поддержку в идеологической сфере, потому что в материальной сфере ничего нового интересного, толкового, достойного уважения они предложить не могут. Речь об осознанной реинкарнации мифологического прошлого. Мало кто знает, каков на самом деле был Александр Невский, но образ его был построен таким образом, что это благородный, стройный, высокий мужчина, который оборонял тогдашнюю Российскую Федерацию от происков Запада. Это наверняка на многих сработает. Из него удобно сделать мифологическую основу тотального единства. Также как из Ивана Грозного, из Малюты Скуратова — это пластилин, из которого власть лепит основание для своей легитимности», — сказал он.

На открытии памятника князю Александру Невскому в Псковской области патриарх Кирилл объяснил, почему Невский воевал против Запада. По словам патриарха, «князь Александр Невский не направлял острие своей борьбы против тех, кто оккупировал нас с востока, потому что ясно осознавал, что тем, кто пришел с востока нужны были наши желудки и кошельки, то есть наши деньги, а вот те, кто пришел с запада, им нужны были наши души, наше сознание».

Открытие мемориала Александру Невскому в Псковской области состоялось в честь 800-летнего юбилея князя. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза. В открытии мемориального комплекса князю и его дружине принял участие президент Владимир Путин, памятник освятил патриарх Кирилл.