Зубов: Перенос в современные реалии образа западных врагов, против которых сражался Невский, является спекуляцией

На открытии памятника князю Александру Невскому в Псковской области патриарх Кирилл объяснил, почему Невский воевал против Запада. Доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов назвал спекуляцией перенос в современные реалии образа западных врагов, против которых сражался Александр Невский. Об этом историк сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Невский противостоял ливанскому ордену, цель которого была распространение католической версии христианства на Востоке. Что касается того, что «Востоку были нужны желудки», наши тела, но не наши души – это спекуляция историков, начиная с эпохи Карамзина. Ледовое побоище отстоит от нас почти на 900 лет, так что переносить в наше время эти образы и реалии врагов с Запада, это, конечно, полная глупость. Надо говорить об историческом контексте, говорить о нем правильно, но не переносить их в сегодняшний день. Потому что те «враги с Запада» оказались нашими ближайшими союзниками и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Что же, когда надо – они враги, а когда надо – друзья? Неправильно спекулировать на событиях многовековой давности, чтобы оправдывать сегодняшнюю политику. А сам по себе памятник на берегу Чудского озера, если он сделан хорошо, это прекрасно», — сказал он.

А.Зубов отметил, что не видит преувеличения в оценке масштаба личности Александра Невского.

«Это действительно выдающийся политик. Масштаб личности Александра Невского большой, в этом смысле преувеличения нет. Этот масштаб личности сейчас используется для противопоставления Западу. Это глубокая ошибка. Он сам западный князь, Рюрикович, он отнюдь не восточный, отнюдь не исконно русский, не славянский правитель. Он варяжский князь, который правит на славянской земле, как всего его предки и родственники», — заключил он.

На открытии памятника князю Александру Невскому в Псковской области патриарх Кирилл объяснил, почему Невский воевал против Запада. По словам патриарха, «князь Александр Невский не направлял острие своей борьбы против тех, кто окупировал нас с востока, потому что ясно осознавал, что тем, кто пришел с востока нужны были наши желудки и кошельки, то есть наши деньги, а вот те, кто пришел с запада, им нужны были наши души, наше сознание».

Открытие мемориала Александру Невскому в Псковской области состоялось в честь 800-летнего юбилея князя. Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза. В открытии мемориального комплекса князю и его дружине принял участие президент Владимир Путин, памятник освятил патриарх Кирилл.