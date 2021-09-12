Правительство дополнительно профинансирует всероссийский конкурс по благоустройству

Премьер Михаил Мишустин поручил министерствам строительства и финансов до середины декабря представить соответствующие предложения. Речь идет о конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды на ближайшие три года. Его победители получат гранты на сумму от 35 до 100 миллионов рублей. Мишустин называл конкурс хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений. При этом он отмечал, что многие строительные компании сейчас сталкиваются с ростом цен на материалы.