Правительство дополнительно профинансирует всероссийский конкурс по благоустройству

Премьер Михаил Мишустин поручил министерствам строительства и финансов до середины декабря представить соответствующие предложения. Речь идет о конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды на ближайшие три года. Его победители получат гранты на сумму от 35 до 100 миллионов рублей. Мишустин называл конкурс хорошим стимулом к переменам в облике малых городов и исторических поселений. При этом он отмечал, что многие строительные компании сейчас сталкиваются с ростом цен на материалы.
2021-09-12T19:33:29+03:00
2021-09-12T19:33:29+03:00
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19:33, 12 сентября 2021
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