Судан рассчитывает на экономическую помощь от России за создание базы ВМФ

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве африканской республике сообщает, что местные власти скорректировали соглашение. Согласно новому варианту документа, Москва должна будет помогать Центробанку Судана в течение пяти лет, после чего договор могут продлить еще на 25 лет. Кремль, по информации «РИА Новости», пока на предложение не ответил.

Россия и Судан подписали соглашение о создании российской базы ВМФ на берегу Красного моря еще в конце прошлого года. Однако с тех пор правительство африканской страны сменилось.