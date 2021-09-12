это сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по ликвидации последствий
катастрофы.
«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», — сказал собеседник агентства.
Самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте. «Остается надежда, что большинство пассажиров остались целы», — сказал он.
Самолет L-410 разбился под Иркутском, по предварительным данным, из-за отказа техники
это сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по ликвидации последствий