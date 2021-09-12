ТАСС: пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа», — сказал собеседник агентства.