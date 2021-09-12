Пентагон, по данным The Washington Post, завершил секретную программу, которую начали в день отставки Трампа

Пентагон, по данным The Washington Post, завершил секретную программу, которую начали в день отставки бывшего президента США Дональда Трампа. Её существование несколько месяцев не признавали.

Министерство обороны США вернуло под свой контроль 175 миллионов IP-адресов, которые ранее были переданы американской компании Global Resource Systems. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает газета The Washington Post. Программу, в рамках которой военное ведомство на время перестало владеть дорогостоящей частью интернет-протокола, издание называет необычной. Дело в том, что о компании, с которой работало министерство, почти ничего неизвестно, с федеральными властями она ранее не работала, а зарегистрирована она была только осенью прошлого года во Флориде.

Издание отмечает, что необычным было и время старта программы. Global Resource Systems получила контроль за ip-адресами за несколько минут до окончания президентского срока Дональда Трампа, то есть во время напряжённой для федеральных властей ситуации.

В Пентагоне сказали газете, что этот проект нужен для усиления защиты ведомства в киберпространстве, но почему именно ведомство выбрало для сотрудничества Global Resourse Systems, и насколько эффективной была программа, американские военные уточнять отказались.

Отводка

В этом году в США произошло несколько крупных кибератак. Например, весной хакеры пытались помешать работе американской компании Colonial Pipeline, в результате чего крупнейшая в стране система трубопроводов приостановила работу на несколько дней.