Следственный комитет проверяет сообщение о трёхлетнем сироте, которого привязывали в инфекционной больнице Петербурга

Медики объясняли это плохим поведением малыша.

Следователи узнали о происходящем в городской детской инфекционной больнице из видео, которое петербурженка опубликовала в соцсети Инстаграм. На кадрах из палаты медучреждения трёхлетний Витя привязан к детскому стулу собственными колготками. Автор записи сообщила, что работники больницы запрещали что-либо давать привязанному мальчику и брать его на руки, потому что это ребёнок наркоманов, он плюётся и его нельзя будет уложить спать. После вмешательства городского уполномоченного по правам ребёнка мальчика отвязали и предоставили ему няню, рассказывает портал «Фонтанка-ру». А по словам автора видео, у Вити появились игрушки и он перестал плакать.

Проверку происходящего в больнице начал и комитет Смольного по здравоохранению.