В Праге задержали россиянина, участвовавшего в присоединении Крыма к России

В чешской полиции рассказали, что основанием стал ордер, выданный Украиной. Местное издание iRozhlas пишет, что Александр Франчетти – гражданин России, который с 2000 года постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером. По информации журналистов, в 2014 году он прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку «Северный ветер», участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам российской армии.
2021-09-12T19:03:33+03:00
2021-09-12T19:03:33+03:00
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19:03, 12 сентября 2021
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