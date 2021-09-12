В Праге задержали россиянина, участвовавшего в присоединении Крыма к России

В чешской полиции рассказали, что основанием стал ордер, выданный Украиной. Местное издание iRozhlas пишет, что Александр Франчетти – гражданин России, который с 2000 года постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером. По информации журналистов, в 2014 году он прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку «Северный ветер», участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам российской армии.