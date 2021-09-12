Австралиец Дэниел Риккардо выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Вторым финишировал его товарищ по команде McLaren британец Ландо Норрис. Третье место у финна Вальттери Боттаса из Mercedes. Россиянин Никита Мазепин не смог закончить заезд из-за проблем с мотором.

Лидеры общего зачета Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон также выбыли из гонки. Нидерландец и британец столкнулись на 26-м круге. Ферстаппен попытался обогнать выехавшего с пит-стопа Хэмилтона, после чего заднее колесо болида Red Bull заехало на машину соперника из Mercedes.