Тегеран допустил инспекторов МАГАТЭ к камерам на ядерных объектах

Они получили разрешение на обслуживание видеооборудования и замену носителей информации. Данные будут храниться в Иране под присмотром Международного агентства по атомной энергии – об этом сообщается на его сайте.

В начале года Иран и МАГАТЭ договаривались о том, что Тегеран будет временно хранить записи с камер на своих ядерных объектах, рассчитывая, что США вернуться к полному соблюдению условий сделки. В мае срок соглашения истек. Тогда в иранском парламенте сказали, что МАГАТЭ больше не будет иметь доступ к видеозаписям.

