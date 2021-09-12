Британские власти отказались от планов ввести паспорта вакцинации

Ранее в Лондоне думали над тем, чтобы допускать в клубы и на массовые мероприятия только тех, кто предъявит документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Однако министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью ВВС сказал, что эта идея не будет реализована.

Вчера жители Франции устроили очередную акцию против так называемых санитарных пропусков. Демонстранты вышли на улицы девятую субботу подряд.

