Ранее в Лондоне думали над тем, чтобы допускать в клубы и на массовые мероприятия только тех, кто предъявит документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Однако министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью ВВС сказал, что эта идея не будет реализована.
Вчера жители Франции устроили очередную акцию против так называемых санитарных пропусков. Демонстранты вышли на улицы девятую субботу подряд.
Британские власти отказались от планов ввести паспорта вакцинации
Ранее в Лондоне думали над тем, чтобы допускать в клубы и на массовые мероприятия только тех, кто предъявит документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Однако министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью ВВС сказал, что эта идея не будет реализована.