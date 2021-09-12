Под Киевом умер судья, который вел процесс по делу Павла Шеремета

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по статье «умышленное убийство» — об этом говорится на сайте ведомства. По данным следствия, Виталий Писанец умер накануне во время застолья. Местная пресс пишет, что он находился в гостях у родственника экс-главы Верховного суда Украины. Обстоятельства смерти пока не уточняются.

Писанец вел в том числе дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, которое до сих пор не завершено. По последней версии, мотивом преступления была дестабилизация ситуации в стране.



