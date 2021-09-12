Минск купит у Москвы оружия на сумму более миллиарда долларов

В частности, на переговорах в Кремле обсуждались перспективы поставок зенитных комплексов С-400, сказал Александр Лукашенко. Ранее он говорил о том, что Белоруссии поставят десятки российских самолетов, вертолетов и средств ПВО.

Белоруссия – крупнейший должник России. По подсчетам Всемирного банка, на конец 2019 года сумма долга превышала 8 миллиардов долларов. В конце прошлого года Москва одобрила Минску еще один кредит на миллирад.

