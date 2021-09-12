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18:15, 12 сентября 2021

В России прошли мероприятия по случаю 800-летия Александра Невского с участием руководства страны

Президент накануне вечером открыл памятник князю, а на крестный ход в Петербурге, который провел патриарх, сегодня пришла спикер Совета Федерации.

Вход в лавру во время службы, которую возглавил патриарх, ограничили. Охрана около рамок спрашивала у верующих пригласительные билеты, рассказывает портал «Фонтанка-ру». В результате простым прихожанам пришлось смотреть на происходящее с помощью трансляции, которую вывели на большой экран. Судя по фотографиям, наблюдать за службой пришли около ста человек. У многих были защитные маски, однако в основном их носили на подбородке. Противоэпидемические ограничения стали причиной отмены большого крестного хода по Невскому проспекту. В прошлые годы это шествие собирало тысячи человек. В этом году в РПЦ решили ограничиться малым крестным ходом рядом с территорией Лавры, правда, движение на части Невского всё равно перекрыли.

Накануне вечером президент Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера. Глава государства подчеркнул, что князь отстоял всю древнюю Русь.

В свою очередь патриарх Кирилл на открытии памятника подчеркнул, что в борьбе с западными захватчиками князь Александр Невский защитил веру.

Доктор исторических наук Андрей Зубов в интервью нашей радиостанции отметил, что утверждения официальных лиц о князе Александре Невском по большей части являются политическими спекуляциями

Власть делает из князя Александра Невского мифическую фигуру для объединения народа, — сказал в интервью Эху независимый политолог Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин добавил, что президент Владимир Путин и патриарх Кирилл ищут поддержку в идеологической сфере, потому что в материальной не могут предложить ничего достойного. 


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