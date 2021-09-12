Представитель РПЦ назвал оскорблением памяти жертв террора появление памятника Дзержинскому в Крыму

Установленный в Симферополе монумент снесут местные жители, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви Леонид Калинин. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что в людях еще живет память о страшных событиях времен Феликса Дзержинского, в том числе о жертвах голода, пыток и лагерей. Протоиерей уточнил, что лично выступает категорически против таких памятников «благодетелям», которые довели страну до полного развала, а потом «ремонтировали» мосты и паровозы.

Отреставрированный бюст Дзержинского установили в Крыму по инициативе Федеральной службы безопасности. Торжественная церемония открытия прошла накануне. Ее приурочили ко дню рождения основателя ВЧК.

В пресс-службе республиканского управления ФСБ сообщали, что Дзержинский боролся не только с контрреволюцией, но и участвовал в восстановлении мостов, паровозов, железнодорожных путей.