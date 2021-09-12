Белоруссия откажется от переговоров по миграционной проблеме до тех пор, пока Запад не отменит санкции против Минска

Белоруссия откажется от переговоров со странами Запада по миграционной проблеме до тех пор, пока они не отменят санкции в отношении Минска. Об этом сегодня объявил Александр Лукашенко.

Ограничительные меры, введённые Западом, белорусский руководитель назвал цитата «безмозглыми». Он также раскритиковал попытки Евросоюза надавить на Минск через Россию. По словам Александра Лукашенко, которые приводит государственное агентство БелТА, председатель Европейского совета об этом просил Владимира Путина. Такие действия Шарля Мишеля глава Белоруссии назвал ещё цитата «несолидным поведением». Очередная критика в адрес стран ЕС от Лукашенко прозвучала в ходе военных совместных с Россией военных учений «Запад-2021». Переговоры, от которых отказывается белорусский лидер, пока с его страны не снимут санкции, главным образом касаются проблем с мигрантами Западные государства обеспокоены потоком мигрантов, которые прибывают из стран Ближнего Востока и Африки и потом незаконно проникают в ЕС через Литву, Латвию или Польшу. Эти страны на днях объявили о росте числа нелегалов, задержанных на границе с Белоруссией. В ходе переговоров с российским президентом в четверг Лукашенко сказал, что Минск готов договариваться с Европой о решении проблем с мигрантам, но только если там хотят нормальных отношений в нынешней ситуации. Со своей стороны, Владимир Путин призвал Запад обращаться напрямую к Белоруссии вместо того, чтообы пытаться это делать через Кремль. Путин также объявил, что миграционные проблемы на границе Белоруссии и Литвы не касаются России, и Москва не намерена влиять на ситуацию. Лукашенко в ответ поблагодарил Путина за поддержку Минска в споре с Западом по проблеме с мигрантами.

Ранее власти Литвы и Польши объявляли о намерении построить стену на границе с Белоруссией.