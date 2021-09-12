За три дня десять жителей московского Люблино, госпитализировали с отравлениями

Двое из них скончались. Причины смерти не установлены до сих пор.

Как минимум восемь человек, которые жили в разных домах на Совхозной улице, сейчас находятся под присмотром врачей. Газета «Комсомольская правда» сообщала, что у госпитализированных, среди которых четверо несовершеннолетних, фиксировали высокую температуру. Помимо этого, они жаловались на диарею и рвоту, а, как ранее писало интернет-издание Readovka, у больных были и судороги.

За три дня с момента первых госпитализаций не было выдвинуто ни одной официальной версии произошедшего. В четверг, когда в больницу увезли только трёх человек из одной семьи, источники интернет-издания Baza и других СМИ сообщали, что люди отравились арбузом из магазина неподалёку. Двое из них – 61-летняя женщина и её 15-летняя внучка – скончались в больнице, после чего на Совхозной улице начались проверки.

Сетевое издание Sota.Vision писало, что специалисты в защитных костюмах брали в подъезде пробы воздуха и смывы с пола. Жилец дома Игорь, рассказал «Эху», что они до поздней ночи проверяли все квартиры, и вместе с ними были сотрудники правоохранительных органов: ВСТАВКА

Магазин «Магнит», в котором эта семья купила арбуз, сейчас опечатан СК. Представители торговой сети утверждают, что она сотрудничает со следствием, и что все её товары проходили необходимые проверки.

Местные жители в свою очередь относятся к магазину по-разному. Два человека сказали «Эху», что он нормальный, и что минувшим летом они постоянно покупали там и арбузы, и другие продукты. Однако, еще двое живущих по соседству отметили, что на прилавках там постоянно встречались гнилые фрукты и овощи. Об этом говорила, например, Галина: «Мне не нравился запах, мне не нравилось, как продукты лежат. Сюда привозят всё то, что не продали в других магазинах. Здесь устроили просто свалку».



Помимо прочего, некоторые местные жители сказали, что представители властей во время проверок запретили им пользоваться водой из-под крана, и сейчас они вынуждены покупать её в бутылках.



Ранее телеканал «Рен ТВ» сообщал, что вчера вечером полицейские задержали на Совхозной улице двух человек, которые говорили, что там живут. Официально информация о задержаниях не подтверждалась.